Новый поворот в деле Долиной по квартире: в судебном заседании возникли сложности

Курьер Анжела Цырульникова отказалась выступать в гражданском суде по делу о споре за квартиру певицы Ларисы Долиной. Она была признана виновной в хищении средств и имущества артистки. О новом повороте в деле по квартире вокалистки написано в материалах, которые оказались в распоряжении ТАСС.
«Третье лицо Цырульникова, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, извещенная надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание явку представителя не обеспечила, письменный отзыв относительно исковых требований не представила», — пишет издание о возникших сложностях во время судебного заседания. Также указывается, что осужденный курьер до этого не выступала в суде ни первой инстанции, ни апелляции.
Ранее KP.RU сообщил, что у певицы Долиной могут возникнуть новые проблемы. В Сети появилась информация, что артистка не платит налоги за огромный особняк. Оказалось, что певица задолжала по налогам в течение 12 лет. Все это время она не платила за особняк в Подмосковье.