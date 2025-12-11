Основатель новосибирского СибГУТИ попал на почтовую марку

«Для СибГУТИ большая честь быть увековеченным на почтовой марке вместе с именем Николая Демьяновича Псурцева. Он был не просто инициатором создания нашего университета, тогда ещё НЭИС, но и настоящим стратегом, визионером, сумевшим предвидеть стремительное развитие отрасли связи и острую потребность Сибири и Дальнего Востока в высококвалифицированных специалистах. Благодаря его дальновидности СибГУТИ стал фундаментом подготовки инженерных кадров и по сей день остаётся центром научных, технологических и образовательных инициатив», — прокомментировал ректор Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики Юрий Зазуля.