Основатель новосибирского СибГУТИ попал на почтовую марку

В почтовое обращение выпущена новая марка, посвящённая выдающемуся организатору отечественной связи. Церемония специального гашения, приуроченная к 125-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда Николая Псурцева, состоялась в стенах Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики.
Николай Демьянович Псурцев, бывший министр связи СССР и военный связист, принимал непосредственное участие в создании Новосибирского электротехнического института связи, известного сегодня как СибГУТИ. Именно это историческое событие отражено в дизайне марки: портрет Псурцева размещён на фоне здания вуза.
Номинал почтового знака составляет 76 рублей, а общий тираж выпуска — 52 тысячи экземпляров. Помимо самой марки, были выпущены конверт первого дня и специальный художественный штемпель. Как отметил директор группы регионов Сибирь-Дальний Восток «Почты России» Александр Завьялов, в период руководства Псурцева получили развитие все отрасли связи, включая создание первой в мире спутниковой системы распределения телевизионных программ «Орбита». Предыдущая марка в его честь, выпущенная к столетию, изображала министра на фоне московских объектов связи.
«Для СибГУТИ большая честь быть увековеченным на почтовой марке вместе с именем Николая Демьяновича Псурцева. Он был не просто инициатором создания нашего университета, тогда ещё НЭИС, но и настоящим стратегом, визионером, сумевшим предвидеть стремительное развитие отрасли связи и острую потребность Сибири и Дальнего Востока в высококвалифицированных специалистах. Благодаря его дальновидности СибГУТИ стал фундаментом подготовки инженерных кадров и по сей день остаётся центром научных, технологических и образовательных инициатив», — прокомментировал ректор Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики Юрий Зазуля.