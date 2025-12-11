Топ-5 главных новостей в Молдове на утр четверга, 11 декабря 2025:
1. Откуда у хлопца русская грусть: Премьер Молдовы ответил на вопрос о своем нездешнем акценте — когда в стране швах, власти тут же щелкают включателем русофобии.
2. Снега нет, пришла жара: Жителей Молдовы ждут аномальные для декабря +11 градусов и солнце.
3. ПАС рьяно защищает банки, которые получают сверхприбыли: И при этом правящая партия намерена ввести налоги на посылки с Temu в Молдове, чтобы в очередной раз обобрать народ еще на миллиард леев.
4. На Украине пугают тем, что в Приднестровье идёт мобилизация и подготовка к войне с соседями: «Поражает примитивность вранья тех, кому не нравится, что Тирасполь стоит на пути румынской экспансии» — мнение.
5. Подтверждено официально: В Молдове подорожает электроэнергия.
