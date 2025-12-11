Правительство: Законы о пальмовом масле обеспечивают безопасность продукции

Действующие законы, регулирующие производство, перевозку, хранение и использование пальмового масла, обеспечивают поступление на российской рынок продукции, безопасной для взрослых и детей. Об этом в четверг, 11 декабря, заявило правительство России в ответ на октябрьское постановление Государственной думы по ограничению использования пальмового масла в пищевых продуктах, в том числе в детском питании.
По данным журналистов, этот вывод подтверждает отчет Европейского общества детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания от 2019 года. Он свидетельствует об отсутствии доказательств о рисках от пальмового масла для здоровья детей. В правительстве подчеркнули, что выводов о вреде продукции в сравнении с другими растительными маслами и животными жирами нет и в тематическом обзоре Всемирной организации здравоохранения от февраля 2024 года.
Правительство отметило, что для защиты населения утвержден новый межгосударственный стандарт для пальмового масла, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Кроме того, требования санитарно-эпидемиологических правил устанавливают, что масло нельзя использовать во всех структурах, которые организуют питание детей, передают «Ведомости».
16 октября представитель Госдумы Вячеслав Володин призвал запретить использование пальмового масла в детских продуктах и исключить его при производстве кондитерских продуктов и молока.