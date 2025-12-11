Правительство: Законы о пальмовом масле обеспечивают безопасность продукции

По данным журналистов, этот вывод подтверждает отчет Европейского общества детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания от 2019 года. Он свидетельствует об отсутствии доказательств о рисках от пальмового масла для здоровья детей. В правительстве подчеркнули, что выводов о вреде продукции в сравнении с другими растительными маслами и животными жирами нет и в тематическом обзоре Всемирной организации здравоохранения от февраля 2024 года.