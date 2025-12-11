Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макаревич* продает вино из винограда с оккупированной части Палестины

Музыкант Андрей Макаревич* и его супруга Эинат Кляйн занялись производством и продажей собственного вина. Для напитка они используют виноград, который выращивается на территориях Палестины, контролируемых Израилем.

Музыкант Андрей Макаревич* и его супруга Эинат Кляйн занялись производством и продажей собственного вина. Для напитка они используют виноград, который выращивается на территориях Палестины, контролируемых Израилем.

Указывается, что сырье поступает из районов рядом с еврейским поселением Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан. В описании продукции сказано, что «виноградники расположены на высоте 850 метров в самарийских горах и считаются одними из лучших в Израиле».

Супруги утверждают, что их производство находится «в Самарии». Израиль так называет северную часть Западного берега, которую удерживает с 1967 года, хотя палестинцы считают эти земли частью будущего независимого государства.

Кляйн рассказывала, что виноград они получают от друзей, которые владеют виноградником в Бейт-Эле, а само виноделие пара осуществляет самостоятельно, передает РИА Новости.

Ранее Сирия ограничила импорт продукции из России, Израиля и Ирана. Согласно нововведению, все незаконно ввозимые в страну товары будут изыматься. Кроме того, Главное управление сухопутных, морских портов и аэропортов Сирии выпустило распоряжение, которое полностью закрывает въезд на территорию страны для граждан Ирана и Израиля.

*Лицо, признанное иностранным агентом в России.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше