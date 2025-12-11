Макаревич* продает вино из винограда с оккупированной части Палестины

Музыкант Андрей Макаревич* и его супруга Эинат Кляйн занялись производством и продажей собственного вина. Для напитка они используют виноград, который выращивается на территориях Палестины, контролируемых Израилем.
Указывается, что сырье поступает из районов рядом с еврейским поселением Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан. В описании продукции сказано, что «виноградники расположены на высоте 850 метров в самарийских горах и считаются одними из лучших в Израиле».
Супруги утверждают, что их производство находится «в Самарии». Израиль так называет северную часть Западного берега, которую удерживает с 1967 года, хотя палестинцы считают эти земли частью будущего независимого государства.
Кляйн рассказывала, что виноград они получают от друзей, которые владеют виноградником в Бейт-Эле, а само виноделие пара осуществляет самостоятельно, передает РИА Новости.
Ранее Сирия ограничила импорт продукции из России, Израиля и Ирана. Согласно нововведению, все незаконно ввозимые в страну товары будут изыматься. Кроме того, Главное управление сухопутных, морских портов и аэропортов Сирии выпустило распоряжение, которое полностью закрывает въезд на территорию страны для граждан Ирана и Израиля.
*Лицо, признанное иностранным агентом в России.