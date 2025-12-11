Стоимость проезда в курганских электричках планируют повысить почти на 10%

Поездки на электричках в Курганской области подорожают с 2026 года. Планируется повышение розничного тарифа почти на 10% — с 3,28 до 3,6 рубля за километр. Об этом написано в постановлении, опубликованном на сайте департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.