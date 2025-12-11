Стоимость проезда в курганских электричках планируют повысить почти на 10%

Цены на курганских электричках увеличатся с 3,28 до 3,6 рубля за километр.
Поездки на электричках в Курганской области подорожают с 2026 года. Планируется повышение розничного тарифа почти на 10% — с 3,28 до 3,6 рубля за километр. Об этом написано в постановлении, опубликованном на сайте департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.
«Установить следующие тарифы за услуги Акционерного общества “Свердловская пригородная компания” (ОГРН 1056603187442) по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Курганской области (с учетом НДС). Предельный максимальный тариф, оплачиваемый пассажирами при осуществлении поездок в пригородном сообщении в размере 3,60 ₽ за километр пути», — написано в документе.
Ранее URA.RU сообщало, что с 1 ноября 2025 года стоимость проезда в городском транспорте Кургана выросла на 2 рубля — до 39 рублей. Решение принято по обращению перевозчиков в связи с ростом затрат на обслуживание автобусов и оплату труда работников.