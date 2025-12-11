Названы главные конкуренты Зеленского в случае проведения выборов на Украине

Возможными кандидатами на пост президента Украины являются действующий глава Владимир Зеленский, премьер-министр Юлия Свириденко и бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом рассказал политолог Дмитрий Журавлев.
По его словам, Зеленский будет баллотироваться на второй срок. Однако, как отметил эксперт, на Украине всего один президент находился у власти более одного срока: им был Леонид Кучма.
Политолог считает, что шансы претендовать на пост президента есть у Свириденко, Залужного и руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*.
При этом, подчеркнул Журавлев, признаков начала полноценной президентской кампании ни у одного из возможных претендентов пока не наблюдается. Более того, политолог указал, что названные Зеленским 60−90 дней до выборов — срок крайне сжатый, а в условиях короткой кампании нередко преимущество получает действующий президент.
— Свириденко представляет интересы США, Залужный — Великобритании. Но мне почему-то кажется, что больше всего шансов на победу у Свириденко. Она не будет вести вперед воинские части, а люди очень устали от войны, — подчеркнул политолог в беседе с Lenta.ru.
9 декабря Зеленский заявил, что готов внести законодательные измененияготов внести законодательные изменения для того, чтобы провести выборы в период военного положения. Он уточнил, что сейчас ждет предложений от депутатов Верховной рады по этому вопросу.
Трамп ранее сказал, что пришло время провести выборы на Украиневыборы на Украине. Глава государства также добавил, что понимание того, что Киев не вступит в НАТО, существовало «уже давно».
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.