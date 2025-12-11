Подорожание проезда в автобусах Ростова переносят с 11 декабря на дату позже

Стоимость проезда в автобусах в Ростове не повысится 11 декабря, а подорожает позже. Это следует из материала портала «Ростовский городской транспорт».
Планировавшееся повышение цены на проезд переносится на более поздний срок. Представитель администрации города пояснил, что проект соответствующего постановления должен пройти все необходимые согласования в инстанциях. Новая дата вступления новых тарифов в силу станет известна позже.
После повышения стоимость одной поездки составит 41 рубль при оплате транспортной картой. Если пассажир расплачивается банковской картой, поездка обойдётся в 44 рубля. Самый дорогой вариант — оплата наличными — будет стоить 48 рублей.
При этом все действующие льготы для пассажиров сохранятся. Школьники и пенсионеры по старости, не имеющие иных льгот, будут платить 20,5 рубля за одну поездку.
