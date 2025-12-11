Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Башкирии могут получить землю под строительство дома бесплатно

Администрация Иглинского района выделяет землю под ИЖС.

Источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии могут получить земельные наделы в собственность на безвозмездной основе. Программа, как напомнили в администрации Иглинского района, предназначена для отдельных льготных категорий граждан, которые хотят построить собственный дом.

11 участков расположены в селах Алаторка, Чуваш-Кубово и Минзитарово. Право на однократное получение такой земли имеют граждане, соответствующие определенным условиям.

Мера направлена на помощь тем, кто нуждается в улучшении своих жилищных условий. При этом для некоторых категорий, таких как многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, предусмотрена альтернатива: вместо земельного участка они могут получить денежную компенсацию.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.