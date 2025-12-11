Жители Башкирии могут получить землю под строительство дома бесплатно

Жители Башкирии могут получить земельные наделы в собственность на безвозмездной основе. Программа, как напомнили в администрации Иглинского района, предназначена для отдельных льготных категорий граждан, которые хотят построить собственный дом.
11 участков расположены в селах Алаторка, Чуваш-Кубово и Минзитарово. Право на однократное получение такой земли имеют граждане, соответствующие определенным условиям.
Мера направлена на помощь тем, кто нуждается в улучшении своих жилищных условий. При этом для некоторых категорий, таких как многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, предусмотрена альтернатива: вместо земельного участка они могут получить денежную компенсацию.
