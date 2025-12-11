Жители Башкирии могут получить землю под строительство дома бесплатно

Мера направлена на помощь тем, кто нуждается в улучшении своих жилищных условий. При этом для некоторых категорий, таких как многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, предусмотрена альтернатива: вместо земельного участка они могут получить денежную компенсацию.