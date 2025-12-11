Онкологи Челябинска спасли от рака молодую женщину, сохранив ей речь

Сейчас хирурги выделяют две группы среди молодых пациентов, у которых обнаружен рак полости рта. В первой он протекает как у курильщиков, во второй имеет уникальные особенности, рассказал заведующий отделением опухолей головы и шеи ЧОКЦОиЯМ Артем Гарев. «Часто причиной является дентальная травма, связанная с неправильным прикусом или неправильной установкой зубных имплантатов», — говорит врач.