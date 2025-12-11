5 стрижек, которые сделают вас иконой стиля в 2026 году: главные тренды

Новый год на носу, а значит, самое время для перемен! Мы все знаем это чувство, когда хочется освежить образ перед праздниками, но непонятно, с чего начать. Дизайнеры уже показали, что будет модно в 2026 году, и мы разобрались в главных трендах стрижек предстоящего сезона. Забудьте про унылую геометрию и строгие линии! В моду возвращается естественность, лёгкая небрежность и та самая европейская расслабленность, которую мы так любим подглядывать у француженок в соцсетях. Самое время записаться к парикмахеру и встретить 2026-й с новой причёской, которая точно не выйдет из моды до следующей осени.