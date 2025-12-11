На Землю обрушились магнитные бури

«К планете неожиданно пришел второй из двух выбросов плазмы, покинувших Солнце 7−8 декабря… Второе облако — выброшенное во время единственной в декабре X-вспышки уровня X1.1, произошедшей 8-го числа около 08:00», — уточнили эксперты.