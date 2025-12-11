Ричмонд
На Землю обрушились магнитные бури

Покинувший Солнце 8 декабря выброс плазмы достиг Земли.

Солнечная плазма, выпущенная Солнцем 8 декабря, достигла Земли, вызвав тем самым магнитные бури. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«К планете неожиданно пришел второй из двух выбросов плазмы, покинувших Солнце 7−8 декабря… Второе облако — выброшенное во время единственной в декабре X-вспышки уровня X1.1, произошедшей 8-го числа около 08:00», — уточнили эксперты.

Ученые пояснили, что второе облако неожиданно появилось вблизи Земли и оказало на нее довольно сильное воздействие.

Долгосрочное прогнозирование оказалось невозможным для специалистов, поскольку прибытие этой плазмы не было учтено в существующих моделях.

Однако, 9 декабря эксперты уже предупреждали о возможной магнитной буре на Земле, объясняя это умеренным усилением полярного овала из-за фоновых изменений солнечного ветра.

Ранее на Солнце произошла вспышка высочайшего класса.