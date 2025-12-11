Школы и детские сады в РК будут проверять по принципу внезапности

По информации Министерства просвещения, речь идет об организациях, предоставляющих детям питание, проживание, образование, воспитание и оздоровление — как до начала оказания услуг, так и в период их оказания. Это обеспечит более оперативное проведение контрольных мероприятий и своевременное выявление возможных нарушений.
Как отмечается, государственный контроль будет регламентироваться Законом РК «О правах ребенка в РК», что закрепляет особый порядок контроля и усиливает требования к качеству и безопасности предоставляемых услуг.
«Введение внезапных проверок усиливает защиту детей и делает госконтроль более оперативным. Теперь уполномоченный орган может самостоятельно принимать решение о проверке и сразу выходить на объект при поступлении сигнала о конкретных нарушениях. Если поступает сигнал, осуществляется внеплановая проверка с посещением объекта», — сказала председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.