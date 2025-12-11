Школы и детские сады в РК будут проверять по принципу внезапности

По информации Министерства просвещения, речь идет об организациях, предоставляющих детям питание, проживание, образование, воспитание и оздоровление — как до начала оказания услуг, так и в период их оказания. Это обеспечит более оперативное проведение контрольных мероприятий и своевременное выявление возможных нарушений.