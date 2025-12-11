В Иркутске на 99-м году жизни скончался ветеран Константин Налимов

В Иркутске на 99-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Марковского муниципального образования Константин Налимов. Печальную новость сообщил мэр Иркутского муниципального округа Леонид Фролов.
— Константин Налимов родился в марте 1927 года в Тверской области. С августа 1941 по январь 1942 года подростком он пережил фашистскую оккупацию. После освобождения района был призван на фронт, служил артиллеристом на 3-м Белорусском фронте. Осенью 1944 года, освобождая Литву, он получил тяжелое осколочное ранение, — рассказывает Леонид Фролов.
Ветеран был награжден медалями «За Победу над Германией», Жукова, знаком «Фронтовик» и другими юбилейными наградами. В Иркутск Константин Николаевич переехал с супругой в 1960 году и до 80 лет работал бригадиром-инструктором огнеупорщиков. Он активно участвовал в патриотических и культурных мероприятиях района, встречался с молодежью и ветеранами.
Константин Налимов оставил после себя двоих детей, пятерых внуков и четверых правнуков. До последних дней он жил в жилом комплексе «Луговое».
