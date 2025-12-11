Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске на 99-м году жизни скончался ветеран Константин Налимов

Ветеран был награжден медалями «За Победу над Германией», Жукова, знаком «Фронтовик» и другими юбилейными наградами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на 99-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Марковского муниципального образования Константин Налимов. Печальную новость сообщил мэр Иркутского муниципального округа Леонид Фролов.

— Константин Налимов родился в марте 1927 года в Тверской области. С августа 1941 по январь 1942 года подростком он пережил фашистскую оккупацию. После освобождения района был призван на фронт, служил артиллеристом на 3-м Белорусском фронте. Осенью 1944 года, освобождая Литву, он получил тяжелое осколочное ранение, — рассказывает Леонид Фролов.

Ветеран был награжден медалями «За Победу над Германией», Жукова, знаком «Фронтовик» и другими юбилейными наградами. В Иркутск Константин Николаевич переехал с супругой в 1960 году и до 80 лет работал бригадиром-инструктором огнеупорщиков. Он активно участвовал в патриотических и культурных мероприятиях района, встречался с молодежью и ветеранами.

Константин Налимов оставил после себя двоих детей, пятерых внуков и четверых правнуков. До последних дней он жил в жилом комплексе «Луговое».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске на 99-м году жизни умер ветеран войны Николай Вяткин.