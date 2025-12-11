В Омске в декабре подорожали популярные лекарства

В Омске в декабре зафиксирован рост цен на ряд популярных лекарств, включая обезболивающие и противомикробные препараты. Так, по данным Омскстата, валидол подорожал на 4,83% к началу декабря, а к 8 числу его стоимость увеличилась ещё на 1,82%. В результате пачка из 10 таблеток сейчас стоит в среднем 49,86 рублей.
Кроме того, в этот период также подорожали анальгин, нимесулид, левомеколь и лизобакт. Даже активированный уголь, который традиционно стоит недорого, стал дороже — его цена на 8 декабря составила 21,97 рублей за 10 таблеток.
Ранее сообщалось, что за год в Омске сильнее всего подорожали «Корвалол» и «Сульфат магния». Тем не менее, такие лекарства, как «Дротаверин» («Но-шпа»), «Ацетилсалициловая кислота» и «Амброксол» являются одними из самых дешёвых в Сибирском федеральном округе.
