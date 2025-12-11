В Омске в декабре подорожали популярные лекарства

В Омске в декабре зафиксирован рост цен на ряд популярных лекарств, включая обезболивающие и противомикробные препараты. Так, по данным Омскстата, валидол подорожал на 4,83% к началу декабря, а к 8 числу его стоимость увеличилась ещё на 1,82%. В результате пачка из 10 таблеток сейчас стоит в среднем 49,86 рублей.