Аэропорт Внуково до сих пор закрыт после ночной атаки беспилотников

По данным телеграм-канала SHOT, пассажиры вынуждены ждать возобновления работы прямо в терминале — на туристических ковриках, картонках и скамейках. Представители аэропорта пообещали, что авиакомпании свяжутся с людьми для организации гостиниц, уже начата выдача ваучеров на воду и питание.
Атака началась около 00:30. На подлёте к Москве силы ПВО сбили 31 беспилотник. В 01:54 воздушное пространство над столицей закрыли, введя ограничения в Жуковском, Домодедове, Внуково и Шереметьеве. Более 50 рейсов задержаны, часть самолётов ушла на запасные аэродромы, включая Петербург.
Ночные взрывы фиксировали жители Раменского, Домодедова и Истры. Похожие сообщения шли из Тулы и Алексина, где очевидцы слышали до семи разрывов. В Ярославле наблюдали работу ПВО, сведений о повреждениях нет. В Великом Новгороде местные жители сообщили минимум о шести взрывах и пожаре в городской черте — официальной информации пока нет.
На фоне закрытия московского авиаузла Пулково принимает перенаправленные борта. Аэропорт предупредил о возможных корректировках в расписании и попросил пассажиров следить за обновлениями.
По данным на утро, разрушений и пострадавших в Москве не зафиксировано. Ограничения на полёты сохраняются до получения подтверждённой информации о безопасности воздушного пространства.
