Карантин введен во всех медучреждениях одного региона РФ: подробности

Карантин объявили в одном регионе России. В Челябинской области с 10 декабря в больницах, поликлиниках, интернатах и домах престарелых введен карантин из-за гриппа. Об этом пишет издание «КП-Челябинск» со ссылкой на постановление. Документ подписал главный государственный санитарный врач региона Анатолий Семенов.