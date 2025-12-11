Карантин введен во всех медучреждениях одного региона РФ: подробности

Карантин объявили в одном регионе России. В Челябинской области с 10 декабря в больницах, поликлиниках, интернатах и домах престарелых введен карантин из-за гриппа. Об этом пишет издание «КП-Челябинск» со ссылкой на постановление. Документ подписал главный государственный санитарный врач региона Анатолий Семенов.
Из-за роста заболеваемости ОРВИ и увеличения доли вирусов гриппа медики обязаны усилить санитарные меры. Роспотребнадзор поручил министру образования и директорам школ следить за заболеваемостью учеников.
При 20% заболевших ОРВИ, гриппом или COVID-19 в классе или школе занятия нужно прекратить. Детей следует отправить на карантин или перевести на дистанционное обучение.
Напомним, в Челябинской области зафиксированы случаи гонконгского гриппа. Этот вирус быстро развивается, вызывает высокую температуру и тяжелые осложнения.
Ранее KP.RU сообщил, что в России появился новый вирус гриппа. Аналитики издания рассказали, есть ли от него прививка и помогает ли существующая вакцинация против мутировавшего вируса.