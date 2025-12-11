Макаревич* и его жена производят вино из сырья с оккупированных территорий

Ранее сообщалось, что Макаревич*, заявлявший, что у него не осталось собственности в России, владеет дорогостоящей подмосковной недвижимостью. Так, в 2008 году артист приобрёл у актёра Леонида Ярмольника двухэтажный коттедж в деревне Подушкино, расположенной в районе Барвихи. Рыночная стоимость объекта оценивается примерно в 70 млн рублей. Дом площадью более 300 кв. м выполнен из камня и имеет панорамное остекление. Участок под ним занимает около 1500 кв. м. Ранее Макаревич* заявлял, что полностью утратил связи с российскими активами, подчёркивая отсутствие как проектов, так и собственности в стране. Однако информация о подмосковном коттедже в его публичных выступлениях не фигурировала.