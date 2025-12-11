Макаревич* и его жена производят вино из сырья с оккупированных территорий

Сбежавший из РФ музыкант Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ) и его жена Эйнат Кляйн занимаются виноделием, используя виноград, который выращивается на территориях, контролируемых Израилем и относящихся к зоне палестинских претензий.
По данным РИА Новости, сырьё для винодельни пары собирают в районе поселения Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан. В аннотациях к винам указывается, что виноградники расположены на высоте 850 метров в самарийских горах и считаются одними из лучших в Израиле.
Супруги также отмечают, что их «производство находится в Самарии» — так в Израиле называют северную часть Западного берега, который находится под израильской оккупацией с 1967 года.
Кляйн ранее объясняла, что виноградник в Бейт-Эле принадлежит их друзьям, у которых они закупают сырьё, а само производство ведут самостоятельно.
В конце ноября в нескольких русскоязычных израильских телеграм-каналах ультралевые активисты распространили листовку с призывом бойкотировать «поселенческую продукцию». На ней была опубликована фотография Макаревича* и Кляйн с утверждением, что их винодельня расположена в «нелегальном поселении», созданном на «землях, конфискованных у палестинских деревень».
Бейт-Эль находится непосредственно севернее Рамаллы — административного центра Палестинской автономии. Поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме регулярно становится поводом для международных споров и признана одним из ключевых препятствий ближневостического урегулирования.
Ряд европейских государств — среди них Бельгия, Франция и Ирландия — ранее заявили о намерении закрыть свои рынки для продукции, производимой в израильских поселениях на оккупированных территориях. Вопрос рассматривается и на уровне Еврокомиссии.
Ранее сообщалось, что Макаревич*, заявлявший, что у него не осталось собственности в России, владеет дорогостоящей подмосковной недвижимостью. Так, в 2008 году артист приобрёл у актёра Леонида Ярмольника двухэтажный коттедж в деревне Подушкино, расположенной в районе Барвихи. Рыночная стоимость объекта оценивается примерно в 70 млн рублей. Дом площадью более 300 кв. м выполнен из камня и имеет панорамное остекление. Участок под ним занимает около 1500 кв. м. Ранее Макаревич* заявлял, что полностью утратил связи с российскими активами, подчёркивая отсутствие как проектов, так и собственности в стране. Однако информация о подмосковном коттедже в его публичных выступлениях не фигурировала.
*Признан иноагентом в РФ.