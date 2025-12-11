Ричмонд
Профиль Овечкина стал самым популярным в США на статистическом портале

Профиль российского нападающего клуба НХЛ стал самым просматриваемым на статистическом портале Hockey Reference.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации статистического сайта Hockey Reference, страница российского форварда Александра Овечкина, выступающего за «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ, оказалась наиболее популярной среди пользователей.

В первую пятерку рейтинга вошли такие известные хоккеисты, как Уэйн Гретцки, Сидни Кросби, капитан «Питтсбург Пингвинз» Коннор Макдэвид, капитан «Эдмонтон Ойлерз», и вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк.

Овечкину исполнилось 40 лет. Он защищает цвета «Вашингтона» с 2005 года. В предыдущем сезоне российский нападающий установил новый рекорд, став самым результативным снайпером регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя рекорд Гретцки. В 2018 году Овечкин выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном».

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Никита Кучеров вошел в пятерку лучших бомбардиров лиги среди российских спортсменов в регулярных сезонах.