Профиль Овечкина стал самым популярным в США на статистическом портале

Овечкину исполнилось 40 лет. Он защищает цвета «Вашингтона» с 2005 года. В предыдущем сезоне российский нападающий установил новый рекорд, став самым результативным снайпером регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя рекорд Гретцки. В 2018 году Овечкин выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном».