Профиль Овечкина стал самым популярным в США на статистическом портале

Согласно информации статистического сайта Hockey Reference, страница российского форварда Александра Овечкина, выступающего за «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ, оказалась наиболее популярной среди пользователей.
В первую пятерку рейтинга вошли такие известные хоккеисты, как Уэйн Гретцки, Сидни Кросби, капитан «Питтсбург Пингвинз» Коннор Макдэвид, капитан «Эдмонтон Ойлерз», и вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк.
Овечкину исполнилось 40 лет. Он защищает цвета «Вашингтона» с 2005 года. В предыдущем сезоне российский нападающий установил новый рекорд, став самым результативным снайпером регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя рекорд Гретцки. В 2018 году Овечкин выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном».
Ранее сообщалось, что российский хоккеист Никита Кучеров вошел в пятерку лучших бомбардиров лиги среди российских спортсменов в регулярных сезонах.