Автобусы снова смогут заезжать на территорию аэропорта Алматы

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, возобновился заезд городских автобусов на территорию аэропорта. Теперь пассажиры могут добраться до аэропорта напрямую на общественном транспорте, что значительно повышает удобство и доступность поездки.
В настоящее время на территорию аэропорта заезжают два маршрута: дневной № 92 и ночной № 3. Остановки расположены рядом с терминалами T1 (терминал внутренних рейсов) и T2 (международный терминал), — рассказали в аэропорту.
Отмечается, что интервалы движения составляют от 8 до 12 минут, а в зимний период с учетом дорожной ситуации от 10 до 15 минут. В дневное время предусмотрен технологический перерыв, во время которого автобусы временно находятся на территории аэропорта, после чего вновь продолжают движение по маршруту.