В иркутской школе № 3 открылся музей «Зеркало времени»

Экспозиция создана силами педагогов и учеников и приурочена к предстоящему юбилею учебного заведения.
В годы Великой Отечественной войны в здании школы располагался военный госпиталь. В музее представлены архивные фотографии, документы, личные вещи и исследовательские работы учащихся, рассказывающие об этом периоде.
Отдельный раздел посвящен памяти выпускников, не вернувшихся с фронта. Это Василий и Петр Надежкины, Вениамин Киселев, Виктор Фанаков, Иван Урванцев, Валерий Перевозников, Алексей Залетов, Анатолий Вдовин, Василий Гордин, Борис Унагаев и другие.
Также в экспозиции есть раздел, посвященный современным героям — выпускникам, погибшим в ходе специальной военной операции: Сергею Золотухину, Андрею Селиверстову, Никите Еропову.
Над созданием музея под руководством заместителя директора Надежды Коврижных работали школьные активисты: София Клапоцкая, Жанна Синькова и Елизавета Скобельцина. Они провели сбор архивных материалов, восстановление фотографий и систематизацию фондов.
Гостем церемонии стал выпускник школы, бывший губернатор Иркутской области, почетный гражданин Иркутска Борис Говорин, который передал в дар музею книгу с памятной надписью.
Музей «Зеркало времени» будет работать как образовательная площадка для проведения экскурсий, тематических уроков, встреч с ветеранами и исследовательской деятельности учащихся, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.