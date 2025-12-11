Полиция обратилась с призывом к казахстанским автомобилистам

— С наступлением зимы осложняются погодные и дорожные условия. В связи с этим, для сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения нами совместно с владельцами дорог вводятся ограничения скорости, а при необходимости полностью закрываются дороги. Для этого, на автодорогах в зимний период устанавливаются стационарные дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости», а на дорогах Астана-Щучинск и Астана-Темиртау установлены электронные табло, то есть знаки переменной информации, с помощью которых скорость снижается только на период неблагоприятных погодных и дорожных условий таких как буран, гололед и т. д. Эти знаки установлены в соответствии с требованиями стандартов и подлежат соблюдению так же, как и другие дорожные знаки, — разъясняет старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.