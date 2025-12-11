Во всех московских аэропортах сняты ограничения на полеты

Во всех московских аэропортах (Домодедово, Внуково, Жуковском (Раменское) и Шереметьево) сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом утром в четверг, 11 декабря, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Домодедово, Внуково, Жуковский (Раменское), Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.», — написал представитель Росавиации в Telegram-канале.
Запрет на работу воздушных гаваней был принят для обеспечения безопасности перелетов. Экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропорта в приоритетном порядке принимали все необходимые меры.
Напомним, в ночь на четверг, 11 декабря, Москва подверглась атаке украинских дронов. Сбито не менее 31 беспилотника. В результате в аэропортах ввели временные ограничения, было задержано и перенаправлено более чем 133 рейса.