Набережные Челны готовятся к новогоднему торжеству: расписание открытия елок

Расписание открытия новогодних елок в Набережных Челнах.

Источник: пресс-служба мэрии Наб. Челнов

В Набережных Челнах вовсю идет подготовка к Новому году. Уже в четверг, 11 декабря, в автограде начнут открывать праздничные площадки в разных районах города.

Главная городская елка высотой 30 метров появится на площади Азатлык. Ее торжественное открытие запланировано на пятницу, 19 декабря. Подготовительные работы на площадке стартовали еще в начале ноября.

График открытия районных елок:

11 декабря — Боровецкий бульвар;

13 декабря — Парк Победы;

15 декабря — Сидоровский парк и бульвар Энтузиастов.

Между этими датами, 12 декабря, праздничная елка зажжет огни на Шишкинском бульваре.

Кроме того, новогодние красавицы будут установлены:

во дворе дома 38/01;

на площади у ДК «Энергетик»;

в поселке ЗЯБ;

в микрорайоне Замелекесье.

Скоро Набережные Челны наполнятся праздничной атмосферой — город постепенно превращается в зимнюю сказку!