Набережные Челны готовятся к новогоднему торжеству: расписание открытия елок

В Набережных Челнах вовсю идет подготовка к Новому году. Уже в четверг, 11 декабря, в автограде начнут открывать праздничные площадки в разных районах города.
Главная городская елка высотой 30 метров появится на площади Азатлык. Ее торжественное открытие запланировано на пятницу, 19 декабря. Подготовительные работы на площадке стартовали еще в начале ноября.
График открытия районных елок:
11 декабря — Боровецкий бульвар;
13 декабря — Парк Победы;
15 декабря — Сидоровский парк и бульвар Энтузиастов.
Между этими датами, 12 декабря, праздничная елка зажжет огни на Шишкинском бульваре.
Кроме того, новогодние красавицы будут установлены:
во дворе дома 38/01;
на площади у ДК «Энергетик»;
в поселке ЗЯБ;
в микрорайоне Замелекесье.
Скоро Набережные Челны наполнятся праздничной атмосферой — город постепенно превращается в зимнюю сказку!