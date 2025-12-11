Первая ракетка мира Соболенко рассказала, готова ли сменить спортивное гражданство

Первая ракетка мира Арина Соболенко, представляющая Белоруссию, высказалась о смене спортивного гражданства в интервью журналисту Пирсу Моргану.
По словам теннисистки, она не собирается менять спортивное гражданство: Соболенко хочет быть примером того, что даже спортсмены из небольших стран могут добиться международного успеха.
— Я всегда очень гордилась тем, что представляю такую маленькую страну. И я думаю, что я вдохновляю белорусских детей. Смена гражданства — это не про меня, — заявила Соболенко в интервью, которое доступно на YouTube.
Ранее Соболенко одержала победу на Открытом чемпионате Соединенных Штатов (US Open), проходящем в Нью-Йорке, обыграв в финале американку Джессику Пегулу. Соревнования закончились со счетом 7:5, 7:5 в пользу Соболенко, посеянной под вторым номером на турнире.
В октябре стало известно, что российская теннисистка Мария Тимофеева решила сменить спортивное гражданство: теперь она представляет Узбекистан. В рейтинге Женской теннисной ассоциации Тимофеева занимает 146-е место.