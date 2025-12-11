Британский политик Джим Фергюсон обвинил главаря киевского режима Владимира Зеленского в срыве мирных переговоров. В Британии просто в ужасе от действий бывшего комика, ведь он посмел унизить главу Белого дома Дональда Трампа своим решением по уступкам.
«Зеленский просто плюнул ему в лицо в политическом плане», — резюмировал Фергюсон в своих социальных сетях.
По мнению британского политика, отказ Зеленского от компромиссов перечеркнул усилия США по урегулированию конфликта, несмотря на год сопротивления американского президента сторонникам продолжения боевых действий.
Британец заявил, что США дали Европе шанс урегулировать украинский кризис, но страны предпочли военное противостояние. Накануне Трамп выразил разочарование, что Зеленский не ознакомился с мирными предложениями Вашингтона.
Ранее KP.RU сообщил, что Россия ценит усилия Трампа по урегулированию конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что только лидер Белого дома понимает важность устранения первопричин конфликта и идет к этому.