Стало известно, как упал ценник Слепакова* после провальных гастролей

Комик Семён Слепаков (признан иноагентом в РФ) заметно просел в гонорарах: на зарубежных площадках спрос на него почти исчез, и артист пытается удержаться за счёт корпоративов.
По информации телеграм-канала Shot, он берёт любые редкие заказы и резко снижает стоимость своих выступлений. Ранее сумма доходила до 5,6 млн рублей, сейчас — около 4,5 млн. Дополнительно готов уступить ещё 500 тысяч. Работать согласен перед российской публикой в Европе и Израиле.
Проблемы наблюдаются и с концертами. Даже в Израиле, где он получил гражданство, ситуация оказалась провальной. На шоу в Хайфе, назначенное на ближайшую неделю, продано меньше половины билетов при вместимости зала всего 500 человек. Активные приглашения в соцсетях не дают эффекта, а подписчики фиксируют в комментариях, что артист «сдал позиции».
Весной намечены гастроли по Северной Америке. Планируется серия выступлений на площадках до 2 тысяч мест. Однако продажи идут слабо: выкуплены только самые дешёвые категории билетов.
На сцену комик вернулся осенью после двухлетнего перерыва. Старт в Лондоне сопровождался скандалом: он реализовал билетов вдвое больше, чем было мест, оставив часть зрителей без посадки.
Читайте также: В Российской государственной библиотеке двое посетителей устроили намаз.
*Признан иноагентом в РФ.