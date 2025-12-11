Новая смотровая площадка появится на сопке Саперной во Владивостоке

«В процессе проектирования мы поняли, что это интересное место может стать чем-то больше, чем просто видовой площадкой. Мы выделили несколько доминантных зон, находясь в которых, можно будет как просто любоваться городом, так и с пользой проводить время. Например, позаниматься йогой, почитать книгу, провести чайную церемонию или даже сыграть свадьбу», — поделился руководитель проектно-строительной компании Umelo Кирилл Варфоломеев.