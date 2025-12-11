Новая смотровая площадка появится на сопке Саперной во Владивостоке

Смотровая площадка появится на сопке Саперной во Владивостоке, которую сейчас комплексно благоустраивают. На участке площадью около одного гектара появится сквер с видовыми площадками, сообщает пресс-служба администрации города.
«Мы решили сделать эту территорию комфортной для отдыха. Здесь будут удобные пешеходные дорожки, видовые площадки и амфитеатр. Уже в этом году планируем завершить первый этап благоустройства», — сообщил руководитель группы строительных компаний «Д25» Максим Ковальчук.
Ближайшей весной работы продолжатся. Компания приступит к озеленению, установке малых архитектурных форм и созданию пешеходных дорожек, которые свяжут сквер с остановкой общественного транспорта и улицей Днепровской.
Более 2,9 млрд рублей направят на благоустройство городов и поселков Приморья в 2026 году.
Деньги пойдут на проекты-победители, поддержку муниципалитетов и инвентаризацию кладбищ.
«В процессе проектирования мы поняли, что это интересное место может стать чем-то больше, чем просто видовой площадкой. Мы выделили несколько доминантных зон, находясь в которых, можно будет как просто любоваться городом, так и с пользой проводить время. Например, позаниматься йогой, почитать книгу, провести чайную церемонию или даже сыграть свадьбу», — поделился руководитель проектно-строительной компании Umelo Кирилл Варфоломеев.
Напомним, презентация третьей очереди Нагорного парка, состоявшаяся во Владивостоке 30 ноября, ознаменовала ключевой этап в развитии пространства: парк замкнул свое пешеходное кольцо. Архитектор Феликс Машков и глава группы компаний DNS Дмитрий Алексеев провели для гостей первую экскурсию по новому маршруту, который ведет от вершины парка вниз, на историческую улицу Братскую.