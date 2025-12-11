РБК: Издание «Ura.ru» приостановит работу на 72 часа

Редакция издания Ura.ru приостановит работу на 72 часа. Об этом в четверг, 11 декабря, заявил новый директор ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» Андрей Ткаченко.
По его словам, после того как холдинг Readovka приобрел Ura.ru, новое руководство издание вникло «в положение дел в компании», которое оказалось «неутешительным».
— У компании колоссальная долговая нагрузка и высокий уровень затрат. С 2016 года компания ни разу не получала прибыль. Почти десять лет работала на заемные внутригрупповые средства. Ни разу компания не платила налог на прибыль. Соответственно, государству также был причинен ущерб, — подчеркнул Ткаченко.
Он отметил, что причина такой ситуации заключалась в неэффективном управлении компанией и «беспрецедентно высоком уровне выплат главе редколлегии Михаилу Вьюгину», передает РБК.
5 июня в офисе редакции прошли обыски. Позднее правоохранители задержали трех журналистов издания — Сергея Бодрова, Дениса Аллаярова и Анну Салымскую. В тот же день правоохранители нашли в компьютерах, расположенных в редакции, доказательства покупки оперативных сводок у силовых структур.