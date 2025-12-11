Дрон-разведчик США замечен в небе над Прибалтикой рядом с границей РФ

По информации Flightradar24 на 07:33 мск, американский беспилотный летательный аппарат с позывным Forte10 заметили в воздушном пространстве Эстонии около российской границы. До этого беспилотник пролетал над Литвой, Латвией, Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Грецией.