Дрон-разведчик США замечен в небе над Прибалтикой рядом с границей РФ

Разведывательный дрон ВВС США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk в четверг утром видели в небе над Прибалтикой рядом с границей с Россией. Такие данные публикует сервис Flightradar24.
По информации Flightradar24 на 07:33 мск, американский беспилотный летательный аппарат с позывным Forte10 заметили в воздушном пространстве Эстонии около российской границы. До этого беспилотник пролетал над Литвой, Латвией, Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Грецией.
Согласно данным Flightradar24, дрон-разведчик США взлетел с аэродрома Сицилии.
Ранее над Черным морем заметили самолет ВВС Британии Boeing RC-135. Он пролетел мимо Крыма и совершил разворот вблизи Сочи.
Также сообщалось о совместных учениях США и Япония с участием бомбардировщиков B-52.