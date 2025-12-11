Число запросов о «деле Долиной» в «Яндексе» в ноябре выросло более чем в три раза. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс вордстат».
Отмечается, что за последние несколько месяцев интерес к артистке значительно колебался. Так, в августе этого года частота запросов типа «Лариса Долина» и «Лариса Долина новости» вырос практически в три раза в сравнении с показателями июля (132 755 запросов). В сентябре количество запросов о звезде выросло в 1,5 раза уже по отношению к августу.
В октябре интерес в Ларисе Долиной заметно просел (177 198 запросов) — количество запросов снизилось в 3,5 раза за месяц. Но в ноябре интерес вновь вырос (565 800 число запросов): по сравнению с октябрьскими показателями запросы выросли в три раза.
Напомним, кроме истории с продажей элитной квартиры, которую позже Лариса Долина вернула себе, не отдав покупательнице деньги, накануне артистка угодила в новый скандал. Выяснилось, что Долина на протяжении 12 лет не платила налоги за свой тайный дворец, расположенный в Подмосковье.