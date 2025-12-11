Число запросов о деле Долиной в Яндексе в ноябре выросло более чем в три раза

Отмечается, что за последние несколько месяцев интерес к артистке значительно колебался. Так, в августе этого года частота запросов типа «Лариса Долина» и «Лариса Долина новости» вырос практически в три раза в сравнении с показателями июля (132 755 запросов). В сентябре количество запросов о звезде выросло в 1,5 раза уже по отношению к августу.