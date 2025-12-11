Павлодарка в свой день рождения допелась с гостями до визита полиции

С начала 2025 года в Павлодаре выявлено 6244 человека, которые шумели в ночное время. Все нарушители привлечены к административной ответственности.
Один из таких случаев произошёл в прошлую ночь. В 03:54 в полицию поступил звонок от жительницы многоквартирного дома по улице Малайсары, которая пожаловалась на громкую музыку и пение в караоке в квартире через стенку.
Прибывшие на место полицейские убедились, что в квартире действительно шумно: там проходило весёлое застолье с громкой музыкой и пением. Хозяйка квартиры объяснила, что отмечала свой день рождения с гостями.
Аналогичный звонок поступил от жильцов дома по улице Ломова. Они пожаловались на шумную многодетную семью, которая часто нарушает покой и тишину, употребляет алкоголь и громко ругается в ночное время. Из-за постоянного шума у детей соседей ухудшилась успеваемость в школе.
Звонившая женщина рассказала, что нарушители спокойствия не идут на контакт и не реагируют на просьбы не шуметь по ночам. Сотрудники полиции проведут профилактическую беседу с нарушителями и составят протокол.