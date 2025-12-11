Ричмонд
Отец Кайрата Нуртаса умилил видео со старшей невесткой и внуками

Отец отечественного исполнителя Кайрата Нуртаса выложил милое видео с внуками, снятое на тое в семье Жулдыз Абдукаримовой, своей старшей невестки, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

На видео Нуртас Айдарбеков сначала запечатлелся с внуком Ханом, а потом с маленькой внучкой Рабией Султан. В кадре также можно увидеть Жулдыз Абдукаримову, жену Кайрата Нуртаса.

Сам Кайрат Нуртас тоже появился на видео, он взял малышку-дочь на руки, которая немного капризничала. «Пусть число наших внуков растет. Живу с благодарностью к Аллаху. Убереги их от сглаза, пусть они радуют нас», — написал Нуртас Айдарбеков.

«Вы самый лучший дедушка», «Видно, что Нуртас ага очень добрый, желаем ему жить и радоваться в окружении внуков», «Доживите до правнуков», — отреагировали в соцсети.