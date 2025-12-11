Ричмонд
Иностранцы едва не замерзли на казахстанской трассе, оставшись без топлива

Спасатели Костанайской области пришли на помощь иностранным гражданам, которые застряли на трассе из-за закончившегося топлива, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел на автомобильной дороге областного значения «Аулиеколь-Жалдама» в Амангельдинском районе. Легковой автомобиль граждан Таджикистана, следовавший из Российской Федерации в Таджикистан, остановился из-за полного отсутствия горюче-смазочных материалов. На помощь иностранцам пришли казахстанские спасатели.

«Они оперативно прибыли на место, обеспечив людям возможность продолжить путь и избежать переохлаждения в ночное время. Путники выразили благодарность спасателям», — говорится в сообщении МЧС. Медицинская помощь никому не потребовалась.