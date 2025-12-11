В Ростовской области за минувшие сутки в пожарах погибли два человека

В Ростовской области за минувшие сутки, 10 декабря, пожарно-спасательные подразделения потушили пять техногенных пожаров и выезжали на два дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Донскому региону.
— При ликвидации пожаров погибли два человека. Для выполнения всех задач спасателям потребовалось привлечь 100 человек личного состава и 25 единиц специальной техники, — уточнили спасатели.
Также в МЧС проинформировали о погоде на четверг, 11 декабря. Прогноз важен для экстренных служб: при похолодании люди чаще включают электрообогреватели, которые могут воспламениться, а при гололедице есть риск роста числа ДТП на дорогах.
— Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. 11 декабря в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Днём в отдельных районах возможен небольшой дождь. Местами ожидается туман. Утром в некоторых районах вероятно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололедно-изморозевые явления. На дорогах возможна гололедица, — предупреждают в экстренном ведомстве.
Ветер западного направления будет дуть со скоростью 4−9 метров в секунду. Днем воздух прогреется от нуля до пяти градусов тепла.
