Самозанятым Хабаровского края и ЕАО нужно уплатить взносы до 31 декабря

Самозанятые жители Хабаровского края и ЕАО должны уплатить страховые взносы для формирования своей будущей пенсии до 31 декабря. Эти взносы нужны для учета периодов деятельности как самозанятых при оформлении страховой пенсии. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Самозанятые, использующие налоговый режим на профессиональный доход, не обязаны делать обязательные отчисления на пенсионное страхование. Они могут добровольно уплачивать взносы в СФР для формирования пенсионных прав.
Минимальный размер взноса в текущем году составляет 59,2 тысячи рублей, что равняется одному году стажа и 0,975 индивидуального пенсионного коэффициента. Максимальный взнос — 473,9 тысячи рублей, что добавляет 7,799 коэффициента и год стажа.
Платежи могут быть внесены целиком или в несколько частей, в зависимости от удобства самозанятого. Для оформления взносов нужно подать заявление через портал «Госуслуги» или мобильное приложение «Мой налог». Важно помнить, что для получения пенсии нужно не только достичь пенсионного возраста, но и иметь минимум 30 ИПК и 15 лет страхового стажа.