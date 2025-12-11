В пяти городах Хабаровского края заработали точки бесплатного Wi-Fi от МТС

Цифровая экосистема МТС расширила сеть бесплатного Wi-Fi в салонах связи на пять городов Хабаровского края. Теперь подключиться к интернету можно не только в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске, но и в новых точках в Советской Гавани и Ванино, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».