В пяти городах Хабаровского края заработали точки бесплатного Wi-Fi от МТС

Новые точки открыты в Советской Гавани и Ванино.

Источник: Хабаровский край сегодня

Цифровая экосистема МТС расширила сеть бесплатного Wi-Fi в салонах связи на пять городов Хабаровского края. Теперь подключиться к интернету можно не только в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске, но и в новых точках в Советской Гавани и Ванино, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Подключиться к сети МТС_Free могут абоненты всех операторов связи через простую авторизацию по номеру телефона. Одновременно к каждой точке могут подключаться до 120 пользователей, чтобы быстро отправить документы, воспользоваться банковским приложением или вызвать такси.

Ранее МТС запустила бесплатный Wi-Fi в 10 салонах. В декабре к сети добавились ещё 17 точек.

Полный список салонов МТС с бесплатным Wi-Fi:

Хабаровск: Пушкина ул. 42, Пионерская ул. 2 В, Карла Маркса ул. 110, Проспект 60-летия Октября 140 В, Шелеста ул. 116А, Ворошилова ул. 28, Ленина ул. 32, Карла Маркса ул. 76, Льва Толстого ул. 19, Суворова ул. 25, Амурский бульвар ул. 66, Муравьева-Амурского ул. 31 Гагарина ул. 8, Ленинградская ул. 28, Карла Маркса ул. 202.

Комсомольск-на-Амуре: Пирогова ул. 22, Вокзальная ул. 43, Васянина ул. 12, Победы ул. 14, Гамарника ул. 17, Проспект Победы 57, Проспект Победы 22/7, Проспект Мира 28, Проспект Ленина 7.

Амурск: проспект Победы, 17, Комсомольский проспект, 6.

Советская Гавань: Пушкина ул, 1.

Ванино: Приморский бульвар, 8.