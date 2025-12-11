Ричмонд
Выяснилось, что блокировка Roblox спровоцировала всплеск мошенничества в РФ

После запрета американской игровой платформы Roblox в России фиксируется рост обмана, направленного на несовершеннолетних.

После запрета американской игровой платформы Roblox в России фиксируется рост обмана, направленного на несовершеннолетних. Юристы отмечают: аферисты используют ситуацию, чтобы получить доступ к деньгам родителей.

По данным специалистов, злоумышленники начали продавать детям так называемые «секретные» программы и ключи для обхода блокировки. Распространяют их через соцсети, мессенджеры и фишинговые сайты. Цель — выманить банковские реквизиты или добиться прямых переводов.

Отмечается, что блокировка немедленно вызвала волну новых схем, рассчитанных на растерянность подростков, стремящихся вновь зайти в игру. Эксперты советуют родителям при первых признаках обмана обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, 3 декабря Роскомнадзор заблокировал Roblox за распространение запрещённых материалов. По информации ведомства, на платформе обнаружили экстремистский контент и пропаганду нетрадиционных отношений. Спустя неделю в Кремле сообщили о большом количестве обращений детей, обеспокоенных недоступностью сервиса.

