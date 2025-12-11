Более 150 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы после атаки дронов

В ночь с 10 на 11 декабря российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 32 беспилотника Вооруженных сил Украины, летевших на Москву. В результате столичные аэропорты отменили, задержали и перенаправили 154 рейса. Об этом стало известно из онлайн-табло.
В частности, в аэропорту Шереметьево вылет 15 самолетов задержали, еще семь рейсов отменены. Кроме того, 46 рейсов на прилет ожидают разрешения, четыре были аннулированы.
В аэропорту Домодедово пять отправлений не состоялись, прибытие 34 самолетов отложено. Также три рейса отменили полностью, а одно воздушное судно экстренно перенаправили в аэропорт Внуково. В нем 13 вылетов задержали, а 25 прибывающих рейсов по-прежнему ожидают очереди.
В Жуковском по одному вылету отменили и задержали. Разрешения на посадку ожидают четыре рейса, два из которых были аннулированы.
При этом к 8:00 11 декабря представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в московских аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск рейсов, которые были введены прошедшей ночью для обеспечения безопасности полетов.