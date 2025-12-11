Более 150 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы после атаки дронов

В аэропорту Домодедово пять отправлений не состоялись, прибытие 34 самолетов отложено. Также три рейса отменили полностью, а одно воздушное судно экстренно перенаправили в аэропорт Внуково. В нем 13 вылетов задержали, а 25 прибывающих рейсов по-прежнему ожидают очереди.