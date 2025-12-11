Нижегородские гимнастки Аверины с приключениями летели в Москву из Казани

Гимнастки из Нижегордской области, сестры Аверины, летели из Казани в Москву с приключениями. Об этом Дина и Арина сообщили в своих социальных сетях.
Из-за атаки БПЛА закрылись почти все аэропорты Москвы. Внуково, Шереметьево и Домодедово временно приостановили работу, а 27 вылетов и 27 прилетов отменили.
По словам спортсменок, они летели в Шереметьево 2 часа (вместо 1 часа и 15 минут). Приземлиться самолет с гимнастками в итоге должен был в Домодедово, но сели в аэропорту Жуковский.
Напомним, что сестры Аверины из Нижегородской области — настоящие легенды мирового спорта. Дина стала номером один в российской сборной по художественной гимнастике, а также десятикратной чемпионкой Европы в этом виде спорта и 18-кратной чемпионкой мира, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио-2020. Арина Аверина пять раз становилась чемпионкой мира и девять — чемпионкой Европы, также она трехкратная победительница Всемирных игр. Обеим спортсменкам присуждено звание заслуженного мастера спорта России.
