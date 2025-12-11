Астана усилила снегоуборку: работают 378 рабочих и тысячи единиц техники

За день они вывозят из города десятки тысяч кубометров снега, передает официальный сайт акимата Астаны.
За дневную смену 10 декабря коммунальщики вывезли из столицы около 20 тысяч кубометров снега 1682 рейсами большегрузов, передает DKNews.kz.
В ночь на 11 декабря в снегоуборочных работах задействуют 378 дорожных рабочих и почти 1200 единиц спецтехники.
Всего с начала зимнего периода из города вывезли более 391 тысячи кубометров снега 30665 грузовиками.
В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.
Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.