Калачинские хирурги выполнили более ста лапароскопических операций за год

«Минимальное вмешательство позволяет пациентам легче переносить операцию, значительно сокращается период восстановления после нее. Преимуществом является возможность проведения операции как под общим наркозом, так и под местной анестезией. Для пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями лапароскопия наиболее безопасна», — сказал заведующий хирургическим отделением Калачинской ЦРБ Турдубек Уулу Мирлан.