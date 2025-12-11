Калачинские хирурги выполнили более ста лапароскопических операций за год

В хирургическом отделении Калачинской ЦРБ в 2025 году провели более ста операций с использованием лапароскопического метода. В минздраве рассказали, что перечень вмешательств, выполняемых этим щадящим способом, постоянно расширяется.
В настоящее время малоинвазивные операции проводят при остром калькулезном холецистите, различных дисфункциях желчного пузыря и осложнениях желчнокаменной болезни. Этим же способом оперируют аппендицит, а также паховые, бедренные, вентральные и пупочные грыжи.
«Минимальное вмешательство позволяет пациентам легче переносить операцию, значительно сокращается период восстановления после нее. Преимуществом является возможность проведения операции как под общим наркозом, так и под местной анестезией. Для пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями лапароскопия наиболее безопасна», — сказал заведующий хирургическим отделением Калачинской ЦРБ Турдубек Уулу Мирлан.
Фото: министерство здравоохранения Омской области.
Окончательное решение о выборе метода оперативного лечения всегда принимает врач-хирург на основании клинической картины и данных комплексного обследования пациента.
