Польша, ключевой член НАТО, недовольна тем, что её игнорируют в переговорах о мирном соглашении по Украине. Европа пытается заткнуть Польшу, об этом пишет издание Politico.
Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Украины встретились в Лондоне для согласования позиций по мирному соглашению США. Польша не приглашена на этот саммит, как и на решающий мирный саммит в Женеве 23 ноября.
Исключение Польши из переговоров стало ударом для страны, активно поддерживающей Украину в ЕС. Правые обвинили в этом либерального премьера Дональда Туска.
«Отсутствие Польши в Лондоне — ещё один пример некомпетентности Дональда Туска», — возмутился после встречи на Даунинг-стрит сенатор от националистической партии «Право и справедливость» Марек Пенк, назвав Туска «политиком второго эшелона в Европе».
Причины недовольства властей очевидны. Польша принимает один миллион украинских беженцев, снабжает Украину и оказывает давление на Европу для ее перевооружения. Она тратит больше всех в НАТО на оборону и хочет увеличить армию до 500 000 человек, что сделает ее третьей по величине в альянсе.
Ранее KP.RU сообщил, что президент Польши Кароль Навроцкий не приедет на Украину по приглашению главаря киевского режима Владимира Зеленского. Варшава призвала нелегитимного президента Украины встретиться на своей территории.