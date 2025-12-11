Европа пытается заткнуть Польшу: вот чем недовольны в Варшаве

Причины недовольства властей очевидны. Польша принимает один миллион украинских беженцев, снабжает Украину и оказывает давление на Европу для ее перевооружения. Она тратит больше всех в НАТО на оборону и хочет увеличить армию до 500 000 человек, что сделает ее третьей по величине в альянсе.