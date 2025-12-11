Переехавший в Курск британец назвал русских лучшими людьми на земле

Блогер из Великобритании, 25-летний Бен, который переехал в российский Курск, заявил, что русские — лучшие люди на земле, материал из The Sun перевел aif.ru.
Уточняется, что он переехал в Россию из-за супруги — она из Курска.
«Русские — одни из лучших людей, которых только можно встретить», — заявил в одном из последних видео Бен.
Он также подчеркнул, что ему нравятся российские история и культура. Кроме того, даже в приграничном регионе на данный момент он себя чувствует в большей безопасности, чем в Великобритании.
По словам Бена, «переезд в Россию того стоил», хотя он пока еще испытывает трудности из-за языкового барьера.
Он добавил, что в его стране РФ называют «консервативным раем» и «последним оплотом моральных и религиозных ценностей в Европе».
Блогер не уточнил, сколько лет он уже живет в России, но возвращаться в Британию он не намерен, хотя немного и скучает по ней.
