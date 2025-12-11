База данных ввезенных авто изменена в Беларуси

В Беларуси скорректирована база данных ввезенного автотранспорта, опубликованная на едином интернет-портале таможенных органов. Подробности рассказали в Государственном таможенном комитете.
В ГТК пояснили, что в базе данных ввезенного автотранспорта публикуются данные о транспорте, классифицируемом по ряду товарных позиций. В частности, вносятся в базу тракторы, моторные ТС, легковые и грузовые авто и другой транспорт (товарные позиции 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8711, 8716. При этом исключаются тракторы одноосные (субпозиция 870110), прицепы и полуприцепы и другие (субпозиции 871620, 871680, 871690).
— Эти сведения нужны при необходимости подтвердить статус транспортного средства в качестве товара ЕАЭС, — пояснили в пресс-службе.
В базе есть система поиска, в которую вводится VIN-номер либо номер шасси, либо номер кузова. Номер вводится с использованием только арабских цифр и символов латинского алфавита, кроме букв I, O и Q, и должен включать до 17 символов.
В таможне обратили внимание, что в базу не включают и не передают в таможенные службы других стран ЕАЭС информацию об иных товарах, в том числе о самоходных машинах и иных видах техники.
