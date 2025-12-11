Ричмонд
Матвей Сафонов впервые сыграл с украинцем Забарным в составе ПСЖ

Матвей Сафонов и защитник национальной команды Украины Илья Забарный впервые одновременно вышли на поле в составе французского «Пари Сен-Жермен».

Источник: Аргументы и факты

В составе ПСЖ впервые сыграли Матвей Сафонов и Илья Забарный. Этот российско-украинский тандем появился во втором тайме матча Лиги чемпионов против «Атлетика» и получил положительные отзывы от французской прессы.

Отмечается, что хотя работы в этой игре у обоих игроков было немного, они продемонстрировали свои навыки. Матвей Сафонов провёл свой второй матч в сезоне и снова сыграл «на ноль».

После удара со штрафного от Беренгера он спас команду, за что получил одну из самых высоких оценок среди всех игроков ПСЖ. Российскому голкиперу удалось превзойти основного вратаря парижан Люку Шевалье по количеству сухих матчей в Лиге чемпионов. Теперь у Сафонова три таких игры, а у француза — только две.

В октябре этого года главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике заявил, что продолжает доверять вратарю Люке Шевалье и только его видит первым номером парижан.