Матвей Сафонов впервые сыграл с украинцем Забарным в составе ПСЖ

После удара со штрафного от Беренгера он спас команду, за что получил одну из самых высоких оценок среди всех игроков ПСЖ. Российскому голкиперу удалось превзойти основного вратаря парижан Люку Шевалье по количеству сухих матчей в Лиге чемпионов. Теперь у Сафонова три таких игры, а у француза — только две.