Киев отказывается принимать граждан Украины, которые хотят вернуться домой. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
По ее данным, в Курской области находятся шесть граждан Украины, которых вывезли из Сумской области по их просьбе. Омбудсмен подчеркнула, что российские власти не препятствуют их возвращению и внимательно относятся к гуманитарным вопросам.
Москалькова отметила, что украинская сторона не забирает своих граждан, несмотря на их желание снова оказаться рядом с родными и близкими.
— Мне совершенно непонятны вот такие действия украинской стороны, — цитирует ее ТАСС.
Ранее, 5 декабря, Москалькова сообщила, что около 20 семей, которым пришлось разлучиться из-за украинского конфликта, в скором времени воссоединятся.
Первая леди США Мелания Трамп также сообщила, что шесть мальчиков и одна девочка вернулись к своим семьям на Украину.
30 октября посол России в США Александр Дарчиев добавил, что после обращения лидера США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину несколько семей оперативно воссоединились.