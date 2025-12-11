Игорь Кобзев встретился с жителями пострадавшего от взрыва газа дома в Ангарске

IrkutskMedia, 11 декабря. В Ангарске губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с жителями многоквартирного дома, пострадавшего при взрыве бытового газа в сентябре 2025 года. На собрании гендиректор Фонда капитального ремонта Валерия Кошечкина рассказала жильцам, что поврежденная часть дома будет восстановлена.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, по результатам обследования дом не был признан аварийным. Были выявлены разрушения локального характера в одном из подъездов, частично пострадали несущие конструкции.
Этот дом 335-й серии пострадал не так сильно, потому что имеет хороший полный каркас, усиленный пристенными колоннами, что и дало возможность продолжить эксплуатацию. Планируется восстановить перекрытия между этажами, межквартирные перегородки, девять наружных плит, инженерные системы, провести фасадные работы. Ремонт будет сделан за счет средств фонда капремонта.
Специалисты разрабатывают подробный план проекта ремонта. В ближайшее время собственники вместе со специалистами фонда посетят дом и повторно осмотрят повреждения внутри квартир, чтобы внести свои предложения в проект.
«Отмечу, что встречи с жителями администрация муниципалитета проводит на постоянной основе, люди должны быть в курсе ситуации, пока вопрос не будет решен полностью и они не смогут вернуться домой. Следующая пройдет в январе после утверждения проекта ремонта. К самим работам приступим при потеплении, в мае 2026 года», — написал Игорь Кобзев в своём телеграм-канале (18+).
Напомним, что в ночь на 15 сентября в одной из квартир дома 12-го микрорайона произошел взрыв бытового газа. В Ангарске был введен режим ЧС. По факту произошедшего следственный отдел по городу Ангарску СУ СК России по Иркутской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования.
По предварительной версии следствия, причиной инцидента стала ненадлежащая эксплуатация газового оборудования.