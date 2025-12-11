Ричмонд
В Самаре выставили на торги участок на берегу озера Леснуха

В Самаре продают земельный участок из-за банкротства компании.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре стало известно о продаже земельного участка на берегу озера Леснуха. Торги проведут из-за банкротства владельца территории.

Участок планировали застроить разные компании, но им это не удалось. Надзорное ведомство изымало территорию. Теперь территорию планируют продать более чем за 4 млн рублей. Заявки будут принимать до конца января следующего года.

Напомним, в Тольятти изъяли пять земельных участков на берегу Волги. Сотрудники прокуратуры провели проверку законности покупки земли. Как оказалось, участки являются территориями общего пользования и не могут находится в собственности.