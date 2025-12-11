Первомайский суд Омска отстоял скидку для покупателя машины

Первомайский райсуд Омска вынес решение в пользу покупателя в споре с автосалоном «Барс-Азия». Дилер требовал вернуть скидку более 365 тысяч рублей после того, как клиент отказался от страховых услуг. Такое условие признали незаконным, сообщила 11 декабря пресс-служба судов региона.
Было установлено, что 23 октября 2024 года между сторонами заключили договор купли-продажи автомобиля Chery Tiggo 8 Pro. Изначальная цена с допоборудованием превышала 4,19 млн рублей, но клиенту предоставили скидку. В документе был прописан пункт о ее аннулировании в случае отказа покупатель откажется от заключенных договоров страхования или досрочно погасит кредит.
Изучив обстоятельства, суд пришел к выводу, что приобретение машины по заявленной цене было жестко обусловлено необходимостью оформления страховки. Отказ от услуг автоматически вел к увеличению стоимости товара. Данный пункт договора был признан недействительным на основании Гражданского кодекса РФ. Условие ставило покупателя в крайне невыгодное положение, речь идет навязывании допуслуг под угрозой потери скидки. По мнению суда, данное условие не влечет юридических последствий.
В результате исковые требования автосалона о взыскании суммы с клиента были полностью отклонены. По встречному иску покупателя было постановлено взыскать с компании «Барс-Азия» в его пользу 12 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф. Решение уже вступило в силу.
